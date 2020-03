Los Tucanes de Tijuana regresan a su tierra tras 11 años de veto

Desde el 2008, Los Tucanes de Tijuana no se podían presentar en su ciudad de origen, la emblemática ciudad de Tijuana, debido a que autoridades locales les impusieron un veto por casi 11 años.

Gustavo Chito Labrada, baterista y vocero de la agrupación confirmó la noticia de que ahora ya pueden regresar.

“Siempre dijimos que era algo injusto, que no estaba dentro de las leyes prohibirle ejercer su trabajo a cualquier persona, era nada más como una mala vibra de las autoridades”, afirmó.

Ahora, es gracias a la nueva administración municipal que Los Tucanes regresan. Chito Labrada agradeció la decisión del actual alcalde por tomarlos en cuenta.

"El prometió que Los Tucanes regresarían a Tijuana e inmediatamente cuando quedó como ganador llegó una llamada a la oficina preguntando si estábamos disponibles, y pues claro que si", puntualizó.

"Van once años que no estamos. Vamos a llevar toda la música que no les hemos podido interpretar en vivo de unos años para acá", finalizó.

La agrupación podría regresar a tocar a Tijuana el próximo 11 junio en el marco del aniversario de la ciudad, en el Parque Morelos, lugar en donde se presentaron por última ocasión.

Con información de TV Azteca