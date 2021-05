¡Los Simpson en Star Wars! Anuncian nuevo cortometraje de Maggie Simpson

ESTADOS UNIDOS.- ¿Qué pasaría si Los Simpson y el universo de Star Wars se fusionaran en una historia? Disney + anunció de forma sorpresiva el lanzamiento de un nuevo cortometraje animado de “Maggie Simpson”, inspirado en el universo de George Lucas.

“The Force Awakens From Its Nap”, que en español se traduce como “El Despertar de la Siesta”, se estrenará en el marco del “May The Force”, es decir, el Día de Star Wars que se celebra cada 4 de mayo por los seguidores de esta franquicia espacial.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El poster que publicó Disney + en sus redes sociales, hace alusión al de la película “Una Nueva Esperanza” de 1977, a pesar de que su nombre esté inspirado en la séptima película de la franquicia estrenada en 2015 “El Despertar de la Fuerza”.

En la ilustración, se ve a la bebé Simpson sostener un sable de luz, mirando al cielo, junto con el androide BB8, mientras que el “Bebé Gerald”, su eterno rival en la serie animada, está caracterizado como el villano Darth Maul, viéndose de fondo también la “Estrella de la Muerte”.

Por el momento, no se han dado detalles de la sinopsis de este cortometraje que estrenará mañana en Disney + y que promete unir a los fans de Los Simpson y Star Wars.

Cabe recordar que Maggie Simpson ya ha protagonizado dos cortometrajes: "El largo día en la guardería" en 2012 (nominado a un premio Óscar), y "Jugando con el destino" el año pasado.