Los Simpson: ¿Realmente predijeron la muerte de Donald Trump para este 2020?

ESTADOS UNIDOS.- Usuarios de redes sociales han retomado el tema de la supuesta predicción de los Simpson sobre la muerte del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esto luego de dar positivo a Covid-19 junto a su esposa Melania.

De acuerdo con varias cuentas y fuentes que siguen la serie creada por Matt Groening, aseguraban que el 27 de agosto ocurrirá un hecho muy polémico en Estados Unidos, la posible muerte de Trump.

Por si eso fuera poco, una cuenta de Tik Tok señaló que, presuntamente, este día ocurriría algo sin precedentes que cambiaría el curso del mundo. Los mensajes crípticos pusieron en alerta a muchos.

Pero, ¿en realidad fue una predicción de los Simpson?, desde hace un tiempo se difunde por internet la imagen caricaturesca, al estilo de los Simpson, de Trump dentro de un ataúd, sin embargo, se desconoce de dónde salió pues se dice que no es una imagen de alguno de sus capítulos.

Cierto o no, dicha fecha ya pasó. No obstante, internautas han recordado tal noticia luego de que Trump afirmara haber contraído Covid-19, algunos incluso, quienes no simpatizan con el presidente, se mostraban emocionados ante la posibilidad.