"Los Simpson": Arranca temporada 33 con capítulo musical con Kristen Bell

ESTADOS UNIDOS.- La temporada 33 de "Los Simpson" comenzará de manera musical con un poco de ayuda de la estrella de "Frozen" Kristen Bell, revelaron los productores del programa de larga duración el sábado.

Durante el panel de Comic-Con "The Simpsons Season 33 and Beyond", el productor ejecutivo Matt Selman bromeó sobre lo que los fanáticos pueden esperar del estreno de la temporada 33, que se transmitirá el 26 de septiembre. El episodio musical, titulado "The Star of the Backstage", contará con todas las canciones originales con Bell como la voz cantante de Marge.

"El estreno de este año es el episodio más musical que hemos hecho, casi música de pared a pared", dijo Selman. "Es como un episodio musical de Broadway, con todas las canciones originales, y tenemos a Kristen Bell interpretando el papel de la voz cantante de Marge. A todos nos encanta la voz de Marge, pero esta es la voz cantante que es diferente, digamos".

Equipo revela algunos adelantos

El panel también compartió un boceto de una de las escenas del episodio, que muestra a Homer cantando para una Marge de aspecto molesto en el baño en ropa interior.

El equipo de "Los Simpson" reveló algunos datos más sobre la próxima temporada, incluido que habrá cinco segmentos en el evento anual "Treehouse of Horror" del programa.

"[Tendremos] cinco segmentos en el programa de Halloween de este año por primera vez", dijo el productor ejecutivo Al Jean. "Tenemos un romance que puede llegar a quedarse en la vida de Moe, y exploramos la mayor tragedia que Homer haya enfrentado con la estrella invitada Rachel Bloom".

Selman dijo que esta temporada también tendrá una "carta de amor épica en dos partes para el programa 'Fargo' y programas de crímenes de prestigio en el mundo de la televisión en tiempo real", con Timothy Olyphant, Christopher Melonia y Brian Cox.