Los Jonas Brothers estrenan tema navideño

ESTADOS UNIDOS.- Los Jonas Brothers están estrenando nuevo temas musical y trata nada más ni nada menos que de la Navidad.

El tema se llama "Like It’s Christmas" y forma parte del álbum que la banda preparó a principios de este año ‘Happiness Begins’.

La canción cuenta la historia de amor sobre cómo las personas con las que están hacen que parezca la temporada de vacaciones, incluso cuando no es así. "Haces que cada día parezca que es Navidad / Nunca quieres parar", cantan en el coro. "Sentirse como lo primero en su lista de deseos / Justo en la parte superior".

Este es el tercer sencillo de Navidad de los Jonas Brothers en su carrera. En 2007 contribuyeron con "Girl of My Dreams" a Disney Channel Holiday y cubrieron "Joyful Kings" para la compilación All Wrapped Up.

Nick, Joe y Kevin Jonas rompieron su banda familiar en 2013, cuatro años después de que lanzaron su tercer álbum, Lines, Vines and Trying Times. La banda anunció su reunión a principios de este año con el sencillo "Sucker" y lanzó su cuarto álbum Happiness Begins en junio junto con un documental en Amazon Prime titulado Chasing Happiness. Actualmente están en la segunda etapa de su gira en apoyo de su LP.