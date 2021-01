Los Independent Spirit Awars 2021 tienen sabor mexicano

La película "Te llevo conmigo", con Christian Vázquez y Armando Espitia, así como el trabajo de Harold Torres en la serie "Zero, zero, zero", son los representantes mexicanos en los Independent Spirit Awards, que reconocen a lo mejor de la producción independiente en el orbe.

La cinta, nominada en la categoría de Primera Película y dirigida por la estadounidense Heidi Ewing (nominada al Oscar por el documental Jesus Camp), sigue a un chef que deja a su familia y alma gemela masculina en México para hacer un viaje a Nueva York.

En tanto Harold, contemplado como Mejor Actor en Serie, interpreta a un militar que se pasa del lado del narco, convirtiéndose en uno de las principales cabezas de la mafia internacional, aprovechando su conocimiento en la táctica y estrategia.

"Lo Spirit Awards son muy importante para el cine independiente en EU y un referente para este tipo de películas en el mundo", considera Edher Campos, productor de "Te llevo conmigo".

"La respuesta de la gente ha sido muy positiva, me han llegado mensajes de la India, de África; el estar nominado es gratificante, muy bonito", dice por su lado Torres de "Zero, zero, zero".

La 36 entrega de los Independent Spirit Awards se realizará el próximo 22 de abril, días antes de la ceremonia del Oscar.

Hace un año "Te llevo conmigo", también producida por Gabriela Maire, se estrenó internacionalmente en Sundance, festival de cine independiente, donde se llevó el Premio del Público. Días después fue adquirida por el sello Sony Classics, que aún está definiendo la fecha de lanzamiento paralelo en EU y México.