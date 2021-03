Los Grammy tienen una Alfombra Roja desangelada debido a la pandemia

La alfombra roja de la edición número 63 de los premios Grammy, dedicados a reconocer lo mejor de la música ha recibido artistas de forma virtual y presencial.

Las cantantes Chloe y Halle estuvieron vía remota a través de unas pantallas un desde Los Ángeles y la otra conectada desde Europa mientras que Brittany Howard, nominada a mejor actuación rock, es de las que han pisado de forma física la pasarela de la gala organizada por la Academia Nacional de las Artes y Ciencias de la Grabación.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Muchas cosas han sido hechas y quizás no están funcionando como deberían entonces quizás ahora estamos en el momento de hacerlas posibles", compartió con respecto a la mayor apertura para mujeres en la industria.

Para la premiación de hoy Beyoncé encabeza las nominaciones con nueve siendo la mujer con más postulaciones en la historia con 79. La artista norteamericana podría convertirse en la solista femenina con más triunfos pues tiene 24.

Con bromas y muy sonriente, el presentador y cómico Trevor Noahm, quien está a cargo de la transmisión, también arribó a la carpeta colorada, la cuál mantiene un estricto control de sanidad.

Representando a la comunidad latina, la cantante y compositora costarricense, Debi Nova, lució un vestido largo color rosa e impresiones de flores, pero para que se viera más bella, una camarógrafo le acomodó la parte trasera o cola de su vestido.

Pocos famosos de talla mundial han hecho su aparición en la alfombra roja de los Grammy entre los cuales se considera a Bad Bunny quien posó para las cámaras de televisión y fotografía con un girasol en la mano, un gorrito con dos orejas y sus lentes de pasta redondos en el rostro.

La rapera estadounidense Doja Cat, quien llegó con tres nominaciones incluida artista nuevo, lució un atuendo del diseñador Roberto Cavalli.

"Es como una chaqueta de motocicleta y me gusta, quería tener algo que fuera explosivo. No me probé muchos looks, vi dos y luego este".

Noah Cyrus demostró que en el apellido lleva la extravaganza. Le hermana de Miley y nominada como Mejor nuevo artista llevó un vestido en color crema con grandes olanes y compartió lo que su papá, el músico de Billy Ray Cyrus le decía como consejo.

"Disfrutar cada momento y de verdad vivirlo y tratar de consumirlo por completo. Vivir en el momwnto porque se va en un segundo".

BTS, como primer grupo K-pop nominado gracias a "Dynamite", también apareció en la pasarela previa y ofreció unas palabras de forma remota.

"Va a ser una noche muy memorable para nosotros porque siempre hemos querido estar y cantar en los Grammy. Es un honor".

Estaremos de vuelta muy pronto con nuva música y espectáculos. Hemos trabajado mucho para volver el año que viene".

Una de las revelaciones en cuanto a su música y voz ha sido Lizzo (Melissa Viviane Jefferson), quien también desfiló por la carpeta roja de los Grammy muy sonriente y elegante.