'Los Chicos del 512', integrantes de la banda tributo a Selena Quintanilla, mueren en accidente

ESTADOS UNIDOS.- La banda que rinde tributo a la fallecida cantante Selena Quintanilla, conocida como 'Los Chicos del 512' -originaria de Arizona- perdió a algunos de los integrantes en un trágico accidente sucedido en la carretera, cuando se encontraban de camino a United Wireless Arena, donde planeaban ofrecer un concierto en Kansas el pasado viernes.

Según indicaron los primeros informes, fue la condición climática lo que provocó el desastre.

El autobús del grupo se habría deslizado sobre el hielo negro y posteriormente habría volcado.

En redes sociales, familiares de los fallecidos informaron que las víctimas fueron: Ricardo Madrid, el tecladista, Leo Neblina, el bajista, además de Andrés Hernández y Rubén Sandoval, mientras que el chofer había resultado gravemente herido, por lo que había sido hospitalizado.

Como todos pueden imaginar, este ha sido un momento muy difícil", se lee.

La banda contaba ya con gran éxito

En agosto de 2022, la banda realizó su primer show "The Selena Experience en el Chandler Center for the Arts" ubicado en su mismo estado.

La página reportó que en aquella ocasión se agotaron las localidades del espectáculo.

Los chicos del 512 llevaban siete años de trayectoria interpretando las canciones de la aclamada artista.



De acuerdo con "People en Español", hasta el momento se desconoce el estado de salud del resto de los integrantes, sin embargo, crearon una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos y ayudar a las familias afectadas.

Te puede interesar: "Moonchild Mixes" Disco de Selena Quintanilla se posiciona en lo alto de la lista Billboard