Los Cadetes de Linares sufren terrible accidente automovilístico; Homero Guerrero Jr. fue hospitalizado

MÉXICO.- Durante la madrugada del domingo 24 de octubre, la famosa agrupación de Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. sufrieron un terrible accidente automovilístico cuando regresaban de una presentación en Guanajuato, la cual fue transmitida en vivo desde su cuenta oficial de Facebook.

Fue a través de redes sociales en donde se revelaron algunas imágenes en donde se mostró el estado del carro en el que viajaba Homero y la banda; en las fotos se logró ver una camioneta que atravesó totalmente por una valla metálica de contención. Además, el vehículo terminó perforado por la parte delantera, la defensa destrozada y las puertas abiertas.

Horas después de lo sucedido, Los Cadetes de Linares compartieron un video en su página de Facebook para aclarar la situación y actualizar el estado de salud de Homero Guerrero Jr., quien resultó gravemente herido y requirió una cirugía en la pierna, de momento se encuentra hospitalizado.

La agrupación comentó que estaban un poco adoloridos, pero todos estables, incluso agradecieron la preocupación y apoyo por parte de sus fans.

Hola, raza. a todos los fans, muchas gracias por su apoyo. Me quebré el pie, pero ya voy a cirugía en ambulancia. El accidente fue en Guanajuato. Íbamos nueve y nada más a mí me tocó, pero bendito sea Dios, me dio otra oportunidad, esperamos subir fotos del accidente. Les pido una oración para mí, por favor. Dios los bendiga, fans.”, indicó el líder.