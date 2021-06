Los Angeles Lakers tendrán su serie de comedia en Netflix

LOS ÁNGELES.- Los secretos implicados en la directiva de los Lakers serán la base para la próxima comedia de Netflix que está preparando la guionista, actriz y productora Mindy Kaling, conocida por sus papeles en “The Office” y “Virgen a los 40”.

El viernes pasado la plataforma de Netflix anunció a través de un comunicado sobre la próxima serie sin título que cuenta con Jeanie Buss como productora ejecutiva, además de ser la presidenta y copropietaria del equipo de los Lakers.

Por lo que la serie estará inspirada en la familia Buss, que primero con el fallecido Jerry Buss y luego con su hija Jeanie ha manejado los hilos del equipo desde 1979.

La trama, presuntamente, girará en torno a Eliza Reed, quien tiene que lidiar con todo tipo de problemas familiares y negocios que se derivan por estar frente a un equipo con prestigio e importancia que implican los famosos del básquetbol Los Angeles Lakers, el cual se conformará de diez episodios.

Mindy Kaling promete una comedia increíble como productora ejecutiva, además de haber dejado huella en series como “The Mindy Project”, “The Office” y películas como “Late Night”. La actriz estará trabajando al lado de Elaine Ko, quien será la máxima responsable de la serie, anteriormente fue guionista y productora en “Modern Family”.

Esta comedia original de Netflix no será el único proyecto que girará entorno al equipo de los Lakers, pues HBO está preparando una serie estilo dramática centrada en ellos durante la década de 1980; una brillante época del equipo conocida como “Showtime” por el espectacular y explosivo baloncesto que practicaron en su momento de oro.

La serie de HBO promete actores como Quincy Isaiah, interpretando a “Magic” Johnson; Jason Clarke, interpretando a Jerry West; Adrien Brody, en el papel de Pat Riley. El elenco estará inspirado en el libro de “Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980’s”, escrito por Jeff Pearlman. Incluso, el episodio piloto fue dirigido por Adam McKay, ganador del Óscar al mejor guión (“The Big Show” 2015), además de ser productor ejecutivo de la serie de Showtime.