‘Los 25 millones se refieren a cubrebocas, no a dinero’, explica Alfredo Adame

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Adame, candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) a diputado por el Distrito 14 de la alcaldía Tlalpan, rompió el silencio tras difundirse un audio en el que supuestamente afirmaba que el partido está financiando su candidatura con 40 millones, de los cuales se iba a “ching*r” 25 millones.

Durante la entrevista que brindó al periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Alfredo afirmó que dicho audio es un montaje, pues cuando habla de 40 millones no se refiere a dinero, sino a cubrebocas que comercializó el año pasado.

“Es un audio editado intencionalmente para dañar mi candidatura como diputado. Este audio contiene diferentes pláticas, es pedacería de diferentes conversaciones y temas”, explicó Adame.

De la misma manera, el actor añadió: “no digo valores económicamente hablando y la palabra ‘nos ching*mos’ quiere decir que ganamos, las ganancias, es una expresión coloquial que utilizo”.

Además, en un video acompañado de la imagen institucional de RSP, el actor explica que sí recibió la orden de no atacar al presidente de México, pero porque su campaña no busca dividir al país.

“Respecto a los 40 millones que se mencionan en el audio, se refieren a la venta de cubrebocas 3M1860, en ningún momento digo la palabra dinero, pesos o algún valor económico. Esto es el resultado de la comercialización de un lote de 40 millones, el cual arroja una comisión que sería repartida entre quienes tuvimos que ver dentro de esta operación”, afirma el actor en la grabación.

DICE ALFREDO ADAME QUE EL DUEÑO DEL PARTIDO @RSPorgMX ES AMLO pic.twitter.com/Shtghjbfuk — Señor Medios© (@SENORMEDIOS) April 5, 2021

Posteriormente, el ahora político aseguró que el audio es una campaña sucia para desprestigiar su candidatura debido al éxito que tiene. “Realizamos un mitin virtual de RSP y 5 horas después mandan la filtración del audio, eso significa que RSP está emergiendo de una manera impresionante”, subrayó.

Finalmente, Alfredo Adame destacó: “yo no pierdo nada si la gente decide no votar por mí. Yo no tengo porque andarme ensuciando los zapatos por ayudar a la gente, me regreso a mi casa a comer 3 veces al día, a encargarme de mis negocios y pasear en moto los fines de semana”.

En el audio filtrado el día lunes, se escucha al actor decir que los dueños de RSP son el presidente López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la exlideresa del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.