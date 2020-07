‘Lorenzo es un gran ser humano’, Rosie Rivera

Hermosillo, Sonora.-Rosie Rivera externó su preocupación por que la separación entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez sea definitiva. La tía de la cantante aseguró que el ex integrante de la Original Banda El Limón es un buen hombre y está dispuesta a ayudar a que ese matrimonio no concluya.

“Yo estaría dispuesta ayudar a Chiquis y Lorenzo en este trance que están pasando. Lorenzo es una gran persona, un gran ser humano, con un gran corazón y a lo que yo sepa no ha hecho nada a mi sobrina para que me enoje”, explicó en entrevista a “Ventaneando”.

Dijo que no está de acuerdo con todos los detractores de Chiquis Rivera, quienes la criticaron por celebrar su cumpleaños el pasado 26 de junio, sin la presencia de Lorenzo.

“Ella quería relajarse. Nadie sabe lo que ha vivido y sufrido y creo que se merece ese tiempo para celebrar, incluso conozco a Lorenzo y él no necesita que ella esté encerrada”, comentó.

Rosie espera que Chiquis y Lorenzo puedan hablar pronto, y en caso de que el matrimonio termine, aseguró que la familia Rivera no le cerrará las puertas al intérprete ni tampoco terminará la amistad.

“Creo que esta es una relación de dos y quisiera que ellos tuvieran el momento para poder hablar y decirle a Lorenzo que lo queremos y lo respetamos, no cerraremos la puerta o una amistad. A Chiquis la admiro mucho porque no está apresurada en tomar una decisión, ha intentado tomarlo en privado y ambos han hecho lo que pueden. Yo personalmente anhelo espero que puedan resolver esta situación”, agregó.

Rosie recordó su propia crisis matrimonial, pues durante esta cuarentena anunció que, a causa del abuso sexual que sufrió hace tiempo, tuvo una crisis matrimonial con Abel Flores.

“En esta cuarentena empezó muy hermosa, me encantó, soy muy hogareña y de repente como que no, estábamos cansados de estar encerrados, todo lo que hacía, hasta respiraba y me molestaba. Por lo que ha pasado en mi vida, por el abuso sexual, voy sanando, pero aun es un proceso”, narró.

“A veces tengo ese miedo de abandono, de ser rechazada y cuando yo me siento que algo no está funcionando, yo corro. Puedo deshacerme de situaciones, amistades y desconectarme, un matrimonio no es así. Todos estos años (9) yo soy la que hace el error de hablar del divorcio y él dijo que no”.