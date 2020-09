Lorenzo Méndez publica polémico mensaje tras oficializar su ruptura con Chiquis Rivera

CIUDAD DE MÉXICO.- Lorenzo Méndez retomó sus redes sociales después de que su aún esposa Chiquis Rivera confirmara su separación definitiva; sin embargo, más que hablar de su rompimiento con la hija de Jenni Rivera, explicó el motivo por el que decidió borrar un polémico mensaje.

Horas antes de que Rivera anunciara su ruptura con Méndez, el cantante de música regional mexicana colocó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “¿Quieres observar quién te valora y te respeta? Observa cómo te trata después de que ya no necesita de ti”, sin imaginar que su declaración se volvería blanco de especulaciones sobre si era dedicado a su ex.

Tras esta controversia, el intérprete borró su comentario y explicó: “El tweet pasado que borre no es hacia mi esposa. Por favor no seas de amarre navajas. Love and respect always (Amor y respeto siempre)”.

Cabe señalar que por su parte Chiquis Rivera no se ha pronunciado al respecto de esta polémica situación en la que se vio envuelto su todavía esposo.