Lorena de la Garza confirma que su expareja es bisexual, pero ella sigue enamorada

Ciudad de México.- La actriz Lorena de la Garza se manifesto, luego de que su pareja Fernando Vega se declarara que solo estaba con ella por interés para resaltar en su carrera, además de que ocultara sus preferencias sexuales.

Se decía que él se estaba aprovechando por el rollo de la cuestión de la fama, yo no me considero una persona famosa, me considero una persona conocida, él no me usó ni me utilizó en lo más mínimo, para nada... Efectivamente, él y yo teníamos una relación muy joven, estábamos saliendo, nos estábamos conociendo, es una extraordinaria persona, no tengo nada malo que decir de él, al contrario, fue un caballero”

Dijo la actriz en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

¿Fernando Vega es bisexual?

Sin mostrar algún tipo de asombro o incomodidad al escuchar las preguntas sobre los rumores con relación a las preferencias sexuales de Fernando, la actriz conocida por su participación en el programa “La Hora Pico” explicó:

“Bisexual, pansexual, trisexual, homosexual, a mí eso no me importa, a mi lo único que me importa de las personas es su corazón y quienes son, y por supuesto que yo sabía perfectamente bien que él es bisexual antes de empezar la relación, él me lo dijo, y lo hablamos, se platicó, y tal, para adelante”.

De igual forma, la artista se refirió al hecho de que Vega coqueteara con hombres por redes sociales. “Tenía abierta una página de Only Fans que no la ha tenido activa desde el año pasado, también lo sabía, no tengo problema, él es argentino, tiene una mentalidad muy abierta, él se va a playas nudistas y tal, y pues bueno, yo no soy así, pero lo que no fue en mi año no me hace daño”.

Su antiguo romance

Finalmente, la artista de 47 años confesó que su romance con el hombre de 50 terminó, aunque puntualizó que no fue debido a las especulaciones que surgieron recientemente.

“Fue una relación breve, pero muy bonita, lo adoro con todo mi corazón, de verdad lo quiero mucho, fue una relación que no debió de haber terminado, fue una tontería y desafortunadamente fue de parte de él, él se equivocó, pero ojalá que recapitule porque de verdad yo lo adoro con todo mi corazón, confieso abiertamente ante las cámaras, estoy muy enamorada de él porque tiene un corazón precioso”, concluyó.