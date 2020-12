Lorena Velázquez justifica la agresión de Eleazar “N” y revictimiza a Stephanie Valenzuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Lorena Velázquez está en el ojo del huracán, luego de que defendiera a Eleazar “N”, quien espera su juicio por violencia familiar equiparada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

La actriz levantó polémica al opinar sobre este escándalo mediático que se originó hace un mes, cuando el actor de “Atrévete a Soñar” golpeó y casi estranguló a su novia Stephanie Valenzuela en el departamento que compartían.

El periodista Carlos Jimenez compartió fotos de los golpes que recibió Stephanie Valenzuela por parte de Eleazar Gómez ¿Oigan parece que la mordió o es mi imaginación? #eleazargomez

Fotos: @c4jimenez pic.twitter.com/axtiPFXr00 — Pau Watanabe (@WatanabePau) November 6, 2020

En una entrevista a “De Primera Mano” Lorena dijo que la cantante peruana también tiene la culpa de la agresión que sufrió a manos de su novio.

Es un niño lindo (Eleazar) y toda su familia es divina, a Zoraida la quiero muchísimo y le deseo que todo se componga, que desgraciadamente las muchachitas se prestan a ‘vámonos a vivir juntos al otro día’ y pues no son relaciones duraderas, pero pues así está la sociedad, así está la vida”, dijo la famosa.

La actriz de telenovelas como “El privilegio de amar”, “Rubí” y “Amigas y Rivales” considera que lo que vive Eleazar es una injusticia, y se refirió también al actor Pablo Lyle, quien enfrenta un juicio por homicidio en Estados Unidos.

“Lo de Pablo Lyle y lo de Eleazar Gómez a mí verdaderamente me hace llorar porque no es justo lo que les ha pasado, no es justo”, lamentó.

Además, justificó a Eleazar al asegurar que la violencia es algo propio de los hombres y que “a veces no pueden controlarse”.

“Yo entiendo que pegarle a una mujer o pegarle a otro ser humano es tremendo, pero son momentos de no saberse controlar, pero hay veces que los hombres no se pueden controlar”, agregó.

“Yo a Eleazar no lo he tratado, pero es un niño joven, es un muchacho que tiene la vida por delante, entonces no es justo porque ve tú a saber lo que ella le hizo, o lo que ella le dijo o qué pasó”, continuó la actriz.

Lorena no se quedó ahí, pues también criticó a las víctimas de violencia sexual o física que tardan en denunciar, pues en su opinión “quieren dinero”.

“Lo que pasa es que en el amor a veces la gente pierde la educación y vete a saber también qué les dicen. No estoy de acuerdo en nada de esto, pero la verdad nunca la vamos a saber. Hay gente que a los 20 años o a los 30 años se acuerda que las violaron y que quieren dinero, pues no, no es un negocio”, remató.

Eleazar “N” tiene un largo historia de violencia contra sus parejas. Durante los cuatro años que estuvo con Danna Paola, se filtraron videos de ambos peleando en el estacionamiento de un cine; la modelo Vanessa López también compartió su historia de violencia, así como Elia Ezrré y Jeanette Karam; esta última se unió a las denuncias junto a Stephanie.