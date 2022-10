Lorena Herrera se solidariza con Vero Castro y reta a quien la señala de pláticas indebidas con menores

Lorena Herrera mando su solidaridad a Verónica Castro después de que Jorge Carbajal señalara en su canal de YouTube En Shock, que Verónica realizaba conversaciones inapropiadas con menores de edad.

“Hoy lo leí y me tiene muy indignada, muy molesta que vivamos este tipo de tiempos, que le digan a esta persona que… ¿cómo se llama este tipo?... Jorge Carbajal, que digan que es un periodista de verdad, eso no es un periodista, un periodista es una persona que dice la verdad, y que cuando se atreve a decir algo tan terrible, que demerita la imagen tremendamente de una artista maravillosa que la gente ama como Verónica Castro, es que muestre las pruebas, este tipo asqueroso, definitivamente, porque es un ser asqueroso, y en la vida todo se paga y lo va a pagar seguramente”, dijo la intérprete durante la entrevista que brindó al programa De Primera Mano.

La cantante y actriz manifestó su enojo y reveló que en su momento consideró en proceder legalmente contra Carbajal por poner en duda su sexo.

Demanda

“Estuve a punto de demandarlo hace unos años atrás, lo iba a demandar a él junto con otras personas, como Facundo, que son los que han hablado y despepitado que si yo soy hombre, y este estúpido, perdón, pero es que sí estoy muy molesta, nada más de escuchar su nombre no lo soporto, y al ver hoy lo que dijo de Verónica Castro pues me encendí peor, o sea, ya cualquier pelagatos va y habla pestes de una figura que tiene 50 o 60 años en el medio artístico como la señora Verónica Castro”, externó.

Te puede interesar: Mia Khalifa y Karol G postea fotos juntas

Acto seguido, Herrera recordó lo que en su momento Jorge contó en su perjuicio. “Ese tipejo de quinta igualmente dijo en programa de YouTube de mí, dijo que había ido a Mazatlán para buscar el acta de nacimiento de Maritza Lorena, no sé qué, para empezar ni siquiera sabe mi nombre el imbécil, y dijo que no había ninguna acta de nacimiento, y que él sabía porque él conocía a los familiares, que me había cambiado de sexo cuando era yo joven, muy jovencita, y que él tenía las pruebas”.

Al respecto de por qué no actuó legalmente, Lorena explicó: “Yo lo iba a demandar, pero vivir en México, que sé que con las leyes no pasa absolutamente nada, y que lo único que ocurre cuando tú demandas es gastar dinero, tiempo y desgaste emocional, ahí dije ¡qué flojera!”.

Te puede interesar: Todo sobre "Emancipation" película protagonizada por Will Smith tras la bofetada de los Óscar

Finalmente, la artista de 55 años aprovechó las cámaras del programa de Gustavo Adolfo Infante para retar al periodista a comprobar lo que dijo de ella.