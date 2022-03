Lorena Herrera se rehúsa a trabajar con Ninel Conde

Ciudad de México.- La actriz Lorena Herrera confrontó las especulaciones que aseveran habría impedido que Ninel Conde fuese convocada al reality show donde ella participaba.

Como se apega a su estilo, Herrera bromeó con la prensa respecto al tema, y antes de dar su presentación en Guadalajara, dijo:

No, no, de ninguna forma, ya me encargué de que no, lo puse en mi contrato… Sí fue requisito… ¡no es cierto!, ¡claro que no!, si puedo evitarla, pues la evito y ya, no está padre, porque soy una mujer muy educada que saludo a la gente, y procuro tener una sonrisa para los demás, pero pues a ella no la saludaría ni tendría una sonrisa para ella, entonces no quiero ser falsa”