Lorena Herrera participará en reality show de HBO

CIUDAD DE MÉXICO.- Lorena Herrera será una de las participantes de “El Gran Pastelero Bake Off México”, según reveló en su columna Sin Lisonja, Alex Kaffie, y próximamente la veremos creando postres en el reality de HBO.

El comentarista de espectáculos destacó que Lorena fue una de las doce seleccionadas para participar en el concurso de repostería que está por estrenarse por la plataforma de HBO y competirá con varios famosos.

A continuación destaparé a otra participante: Lorena Herrera. Sí, la rubia «de mentis» demostrará sus habilidades haciendo pasteles en el programa coproducido por Warner y HBO”, escribió Kaffie.

En sus anteriores publicaciones, el colaborador de “Sale el Sol” mencionó que entre los participantes que poco a poco irá revelando, se encuentra Omar Fierro, quien es conocido por su canal de YouTube en el que realiza creaciones culinarias.

Otro de los participantes es el comediante Manu NNa, y la conducción del programa estará a cargo de Angélica Vale.

Detalló que “El Gran Pastelero Bake Off México” fue grabado hace varios días, en una hacienda localizada en el Estado de México y constará de ocho capítulos muy divertidos y con algunas sorpresas.



Más de Lorena Herrera

Lorena Herrera De la Vega, es una modelo y actriz, nacida en Mazatlán, Sinaloa, e inició su carrera en los certámenes de belleza, como "The Look Of The Year", "Miss Bikini International" y "Señorita Univision", según la biografía publicada en Internet.

Ha participado en 56 películas y en 1996 debutó como cantante con su álbum homónimo, donde lanzó el tema “Soy”.

Además de cine, Lorena Herrera ha realizado una gran cantidad de telenovelas y ha participado en varios programas y series de televisión, siendo reconocida por el público como una de las mujeres más guapas y esculturales del medio del espectáculo, considerada, también, como un símbolo sexual.