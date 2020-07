Lolita Cortés volverá a ser juez de reality show

MÉXICO.- Además de su gran carrera como cantante y actriz de teatro, Lolita Cortés también es conocida por haber sido la “juez de hierro” en el reality show de La Academia de Tv Azteca.

Tras el éxito que tuvo en ese entonces, Lolita fue llamada para otros proyectos para participar como juez y después de años de no trabajar en un reality show, regresa a participar en uno nuevo.

De la obra “Bule Bule, el show” se realizó un casting en toda la república mexicana donde 16 participantes estarán en el reality donde parte de sus actores serán los jueces junto a Cortés.

“Me vengo a divertir, a pasarla bien, quien no ha visto la obra no saben lo que se pierden y cuando me invitaron dije que si, porque es una época que a todos nos gusta”, mencionó Cortes hace unos días.

De los participantes, elegirán a los 3 mejores quienes se llevarán grandes premios.

Los otros jueces invitados serán María León, Angélica Vale y Faisy, entre otros.

El programa se estrenará el próximo domingo 26 de julio, en el canal oficial de Youtube de la comedia musical.

Con información de Tv Notas.