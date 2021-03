Lolita Cortés pierde el temple y llora al recordar a su madre

CIUDAD DE MÉXICO.- Lolita Cortés es uno de los personajes del teatro mexicano más emblemáticos, aunque en pasados meses declaró estar atravesando un episodio económico difícil a causa del coronavirus, además de hablar sobre la pérdida de su madre, que aún es una herida latente.

Fue durante una entrevista el miércoles en el programa matutino de Imagen Televisión, que la actriz teatral platicó sobre varios detalles de su vida, tanto profesional cómo personal, sincerándose con "La Dama del Buen Decir".

Talina Fernández entrevistó a la actriz y platicaron por largo tiempo sobre varios temas, sobresaliendo entre ellos la muerte de su madre, Dolores Jiménez, quien falleció en noviembre del 2019.

La dinámica entre la entrevistadora y sus invitados es muy sencilla: Ella les muestra una palabra y el entrevistado lo relaciona con alguna etapa importante de su vida y de este modo lo comparten con sus televidentes.

En una íntima charla junto a #TalinaFernández, la actriz y cantante @lolacortesreal habla sobre el sensible fallecimiento de su mamá, las lecciones que le dejó, su faceta como madre y en qué le falta ser más valiente.#Enfrentados pic.twitter.com/x4p603DBsg — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) March 24, 2021

Durante la transmisión del programa "Sale el Sol", Lolita abrió su corazón y dejo entrar a su público a un episodio muy personal, el fallecimiento de su madre que hasta la fecha es algo que no está superado o asimilado aún.

"Te amo, sé que estás aquí. Todo lo que hice, hago y haré es para ti, te amo", dijo Lolita Cortés cuando leyó la palabra 'Mamá'. "Papá, tú una vez me lo dijiste: 'Perdóname, Loli, porque no supe ser un buen padre'. Yo no tengo nada que perdonarte, has sido un gran hombre y hoy estás más presente que nunca. Te amo, padre", respondió al leer 'Papá'.

A lo largo de la entrevista habló sobre varios miembros de su familia, entre ellos sus hijos Dariana y Mariano. Sobre la primera aseguró que es una "gran mujer, madre, hija, hermana y maestra de vida". Acerca del segundo, lo describió como "el hombre que ama" y que gracias a él supo valorar y amar a su madre.



Lolita Cortés se quiebra durante la charla

Durante la dinámica con Talina Fernández hubo varios instantes crudos, pero el más fuerte fue cuando la presentadora le mostró a Cortés una carta con la frase "El día más triste". Entre lágrimas Lolita recordó el fallecimiento de su madre, una mujer llena de sueños y propósitos, pero que un día ya no despertó más.

"El sábado 23 de noviembre (de 2019) mi mamá no despertó. Tenía tantos planes y cosas que hacer. Yo puedo asegurar que ella no se quería ir, mis hijos también lo pueden jurar. Se fue antes de tiempo", expresó en un llanto inconsolable. "Estamos contigo, Lolita", le dijo Talina mientras la tomó de las manos.

“Yo sólo quiero ser al menos un 1 o 10% de la buena mamá y abuela que fue", culminó mientras quebraba en llanto en vivo. "No estás sola, siento tu dolor en mi alma", manifestó Fernández.