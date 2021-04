Lolita Cortés habló sobre tener déficit de atención e hiperactividad

CIUDAD DE MÉXICO. – En la sección “Ponle la cola al Burro” del programa matutito “Hoy”, la actriz, cantante y actualmente “jueza de hierro” de “Las estrellas bailan en Hoy”, Lolita Cortés habló de cómo inició su carrera en el teatro y que decisión la llevó a tomar ese camino.



Dolores Vanessa Cortés Jiménez, nombre completo de la artista, comenzó la entrevista entre risas y diversión, pues “El Burro” no recordaba su nombre real y estaba confundido por su apellido.

Con esto, la cantante habló sobre su familia y su niñez, a lo que el burro la cuestionó sobre el divorcio de sus padres, hecho que ocurrió cuando ella aún era muy pequeña. Lolita comentó que su padre “tuvo muchas mujeres”, y que la razón por la que su madre decidió divorciarse de él fue porque la matriarca de la familia lo “encontró” con Alma Muriel, quien años después se convirtió en la suegra de la propia Lolita, ya que ella tenía un hijo 3 años mayor que ella del que se enamoró.



La cantante y el joven se casaron años después, a lo que “El Burro” expresó en forma de broma que su vida parecía una telenovela, Lolita confesó que, con él, tuvo dos hijos, Mariano y Dariana Romo.



De la relación con su familia, la actriz confesó que con su padre no existía alguna, puesto que éste se fue cuando ella aún era muy joven. Expresó, además, que no tenía muchos recuerdos de él, solo las veces que él llevaba a su hermana y a ella a las casas de “sus novias”.



En cambio, Cortés comenta que su madre aceptó rápidamente el divorcio, pero reveló que ella y sus hermanas fueron muy “inquietas”.



Estudiamos en una escuela para niños problema. Mi hermana es Asperger, yo tengo déficit de atención con hiperactividad. La directora fue la que le comentó a mi mamá que nosotras teníamos que hacer teatro para poder superarlo”, confesó la cantante.



Agregó, además, que Alma Muriel fue quien le recomendó a su madre enviarlas a una audición al teatro donde ella estaba haciendo la obra de “Drácula”, ya que se daba cuenta que ellas tenían talento para cantar y bailar.



Sobre esto, el conductor cuestionó a Cortés sobre la relación de Muriel con su madre, a lo que la actriz expresó que no había una como tal, “los padres eran los padres”, expresó, confesando que siempre la trató muy bien y ayudándole a mejorar sus pasos de baile, su actuación e incitándola a entrar a clases para seguir con su formación de actriz.



“Yo me disfrazaba de Barbara Strasser para poder cantar, sobre todo cuando la película “Nace una estrella”, que es en los 70 y mi madre me ponía a verla, me ponía a ver los shows de Liza Minnelli”, confesó la actriz, finalizando la sección con la revelación de ella dejó la escuela porque “se hartó de todo, se rapó y se tatuó”, concluyó la actriz.