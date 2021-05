Lolita Cortés explota tras colapso en la Línea 12 del metro; asegura que era su transporte de todos los días

CIUDAD DE MÉXICO.- Lolita Cortés externó su indignación con las autoridades y condolencias con las personas que resultaron afectadas luego de que colapsara la estructura de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México.

La actriz que en meses pasados confesó estar pasando por una fuerte crisis económica, reveló que justamente esa línea es la que emplea para llegar a Televisa todos los días y realizar su participación como jueza en el reality de baile del programa Hoy.

“Fue terrible porque es mi línea, esa es la línea que yo tomo para venir para acá, entonces mi hermana me dice ‘Loli ¿cuál es tu línea del metro?, le digo ‘la 12 ¿por?’, me dijo ‘ya no’, le dije ‘¿cómo que ya no?’, me dijo ‘no, ya no’”, contó en primera instancia Cortés.

Inmediatamente después, Lolita manifestó con gran indignación que este accidente fue provocado por una negligencia de las autoridades competentes.

“Pero sabes ¿cuál es el coraje?, el coraje es que seguramente alguien se robó dinero, ¡por supuesto!, como siempre, y ni siquiera hicieron bien el trabajo. Desafortunadamente ya los mexicanos ni siquiera pedimos que no nos roben, es ‘haz algo seguro por tu pueblo, es tu pueblo el que merece eso’, ¿quién maldita sea se robó el dinero e hizo eso mal?, porque eso está mal hecho, por eso estamos como estamos, este país está siendo secuestrado, ese es un problema enorme, ¡lo que sucedió ayer es que no tenía por qué haber sucedido!, o sea, ¡ni un terremoto lo tiro!, eso está mal hecho, pero eso es de un ratero, no de uno, de varios rateros, que desafortunadamente están en un poder que nos están quitando la vida”.

Finalmente, la artista de 50 años se solidarizó con las personas afectadas y comentó: “Señores, a toda mi gente, yo ando en transporte público, yo ando por todas partes, ahorita voy a agarrar mi pesero que baje a Altavista y me lleve a Insurgentes para poder llegar a San Cosme, yo entiendo lo que están pasando, ese es mi línea, porque yo tomo Mexicaltzingo, lo siento en el alma, me duele, porque desafortunadamente estamos en un país que nadie va a hacer una investigación, a nadie le va importar, y lo peor de todo es que su dolor no va a ser compensado, no porque no haya dinero, no porque no lo busquen, porque no les interesa, y porque el dolor de una pérdida no se compensa con nada, señores estoy con ustedes hoy y siempre, tenemos que recuperar este país que era nuestro país hermano”.