Lolita Cortés arremete contra la nueva “Academia”

Lolita Cortés, fiel a su costumbre, no dudó en criticar duramente a la nueva emisión del reality show “La Academia”, misma en la que colaboró hace varios años y que hasta la fecha es recordada por sus enfrentamientos con la ex académica Jolette.

Debido a todo el escándalo que surgió el pasado fin de semana luego de que Danna Paola protagonizara una situación similar con un ex alumno del programa, es que Cortés ha salido a dar su punto al respecto y fue tajante sobre este proyecto.

“Igual están hasta agradecidos, yo no sabía que estaba ‘La Academia’ hasta que sucedió esto, considero que ‘La Academia’, como tal, el programa, ya está caduco… creo que se salvó un programa que no tenía para donde”, dijo en entrevista con diversos medios.

Posteriormente, al ser cuestionada por las comparaciones entre Danna Paola y Belinda, debido a que las cantantes ahora se desempeñan como jueces en los reality shows de canto que transmite TV Azteca, la reconocida actriz manifestó:

“No podemos comparar, yo no tengo el gusto, el placer, de conocer a Belinda, he visto muy poco de su trabajo, te voy a ser honesta, reconozco en ella una gran cantante, porque he escuchado, pero nunca la he visto en vivo, a diferencia de Danna Paola”, finalizó.