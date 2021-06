Lolita Ayala revela que Televisa frustró su sueño de actuar con Cantinflas

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda, uno de los referentes en el periodismo de México es Lolita Ayala, que con más de tres décadas se convirtió en un ícono de los medios de comunicación.

Sin embargo, tiempo atrás, ella estuvo a punto de perseguir un sueño que la alejaría de los noticieros y la llevaría al cine.

En el podcast de Alex Fernández, la conductora televisiva confesó que, tiempo atrás, recibió la invitación para actuar al lado del emblemático Mario Moreno “Cantinflas”.

Sin embargo, Emilio Azcárraga, quien fuera dueño de Televisa en aquel entonces, no se lo permitió.

A mi me invitó Cantinflas a hacer una película y no me dejó Emilio Azcárraga”, reveló la presentadora.

“ME HICIERON ELEGIR ENTRE EL CINE O LAS NOTICIAS”: LOLITA AYALA

Lolita se vio entre la espada y la pared cuando Emilio le hizo elegir entre continuar su carrera como periodista o renunciar y enfocarse al cine.

Sin muchas opciones, la periodista se vio obligada a irse por el periodismo, que era su verdadera vocación, renunciando así a la oportunidad de actuar junto a Cantinflas.

“Yo estaba en canal 8 e iba a empezar un noticiero que se llamaba ‘En punto’, cuando vino la fusión nos llevaron e hicieron escoger qué queríamos. Si noticias o conductora”, comentó.

“Eso me dolió, son películas permanentes. Era 'El Barrendero', recogía basura. No me dejaron. Seguí con las noticias”, reveló.