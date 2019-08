Lola Cortés y la relación que tuvo con su hermanastro

CIUDAD DE MÉXICO.- Lola Cortés estuvo fue entrevistada por Gustavo Adolfo Infante para el programa Imagen y Televisión en el que habló de su vida en general.

La actriz habló acerca de la relación amorosa que mantuvo con su hermanastro y como fue que esta comenzó.

Cortés cuenta que todo había comenzado cuando sus padres se habían separado, su padre comenzó una relación con una mujer que ya tenía un hijo: Sergio Romo.

"A los 20 años me fui de gira con Qué plantón y me encuentro a mi hermano en Monterrey, que era mi hermanastro. Entonces cuando yo lo vuelvo a ver de niña que me fascinaba, de grande me enloquecía", confiesa entre risas.

La actriz continuó contando que estuvieron una semana completa juntos en Monterrey, por lo que decidió pasarla bien con él, lo que no supo era que ese momento duraría 10 años y dos hijos después.

"Te voy a ser honesta, dije: 'en siete días yo me voy a portar súper mal', y me porté súper mal. Jamás pensé que regresando a México él se iba a regresar conmigo", confesó Cortés.

Lola confesó que, después de la separación, pasó por un momento depresivo muy fuerte el cual incluso le duró años.

‘‘Duró años, porque el hombre del que yo me enamoré no existía… mis hijos me vieron llorar años’’, señala.

En la actualidad, Lolita Cortés, afirma no tener ninguna relación, sin embargo aún espera volverse a enamorar.



