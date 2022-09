Lola Cortés comparte su experiencia en La Academia 20 años: "fue la más pobre".

Tijuana, Baja California.- La controversial jueza de La Academia, Lolita Cortés decidió hablar sobre su participación el la edición especial por sus 20 años y agregó que esta fue "la más pobre".

La actriz teatral acudió al podcast de Pedro Prieto y crítico que no todos los alumnos se aprendieran las canciones teniendo mucho tiempo para hacerlo.

“Ha sido la generación más pobre. Empezaba el show y todo una mier… y yo decía: ‘Esto es 20 años La Academia, no puede ser que tus compañeros no te hagan coros’ y repondían: ‘Es que me aprendí una canción’, ¿Y? Tu día tiene 24 horas y tu canción dos minutos, ¿puedes o no puedes?”, declaró.

Asimismo, arremetió contra el director, Alexander Acha diciendo: "Creo le faltaron muchos pantalones para decir: ‘señores, esto no va al escenario o no estuvo en los ensayos o no estaba en las clases y tú como director tienes que estar a las 8 de la mañana para ver las clases de cada uno, que se aprendan el show. De 8 a 3 es mi escuela, de 3 de la tarde, se los dejó a la producción”.