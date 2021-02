Locutor de radio alemán causa polémica por racismo hacia BTS

Ya es costumbre ver a la banda surcoreana BTS entre las principales tendencias en internet en todo el mundo. Sus fans son muy dedicados para mantener en boca de todos al grupo que ha traspasado barreras con gran éxito. Sin embargo, esta ocasión el motivo de la tendencia es el racismo.

El locutor de radio Matthias Matuschik, quien trabaja para la estación de radio Bayern 3, de Baviera (Alemania) hizo comentarios racistas hacia los integrantes del grupo. La conversación surgió como crítica al cover de "Fix You", originalmente de Coldplay, que BTS presentó en su MTV Unplugged.

Matuschik describió a la banda como un "virus horrible" y aseguró que espera que pronto se encuentre una vacuna para combatirlos, haciendo referencia a la actual pandemia de Covid-19 que tuvo origen en Wuhan, China.

El conductor agregó que era una "blasfemia" lo que había hecho BTS con el cover de "Fix You". Tras decir sus polémicos comentarios, Matuschik justificó que no era una persona xenofóbica y pidió que no se le acusara de esto porque maneja un auto hecho en Corea del Sur y que es el "más genial de todos".

Pese a la indignación mundial, de acuerdo con el medio alemán Deutsche Welle, la estación de radio Bayern 3 defendió a Matuschik. Un representante del medio dijo que aunque el locutor sí se excedió en sus comentarios, aseguró que no era su intención lastimar los sentimientos de nadie y argumentaron que ese es el tono del programa.

"En este caso, él rebasó la línea con su elección de palabras al tratar de exponer su opinión en un tono exageradamente irónico", comunicó la estación de radio.

Los admiradores de BTS han compartido publicaciones en Twitter bajo hashtags como #Elracismonoesunaopción, #racismisnotanoption y #Bayern3apologize; así como mensajes que los integrantes del grupo musical han hecho a lo largo de su carrera con respecto al racismo.

Desde el inicio de la pandemia de Covid-19 el racismo hacia personas asiáticas o descendientes de asiáticos ha ido en aumento.