"Locked Down", la película que refleja nuestras experiencias en cuarentena

REDACCIÓN.- “Locked Down” de Doug Liman , una de las primeras y más ambiciosas películas concebidas y filmadas durante la pandemia, es, como nuestras propias experiencias de cuarentena, errática, un poco absurda y esporádicamente deliciosa.

A diferencia de nuestro tiempo en cuarentena, tiene a Chiwetel Ejiofor y Anne Hathaway. Esto, no una pequeña diferencia, es crucial en "Locked Down", una enérgica película romántica de comedia, corte y atraco que hace una entrada al juego en el género emergente de las películas COVID-19.

Liman, el director de “Mr. y la Sra. Smith ”,“ The Edge of Tomorrow ”y“ The Bourne Identity ”, siempre, en un mundo cinematográfico de pesadas películas de acción sin oxígeno, siempre ha tenido una habilidad especial para películas más ágiles y divertidas que brindan a los artistas de primera amplio espacio para respirar.

Eso le sirve bien a "Locked Down", con Hathaway y (especialmente) Ejiofor haciendo una pareja encantadora, incluso cuando juegan contra una pareja que, justo antes de que comenzara el bloqueo, lo han tenido el uno con el otro.

El guión es de Steven Knight ("Eastern Promises", "Peaky Blinders"), quien escribió una ruptura temprana para Ejiofor en la muy buena "Dirty Pretty Things" ambientada en Londres. Knight escribió "Locked Down", que se estrenó el jueves en HBO Max, en julio, y para septiembre, estaban filmando en Londres con los protocolos de COVID en el set, principalmente filmando en una casa, en calles vacías de la ciudad y una escena culminante en Harrods. Que las cosas se conviertan en un atraco semi-ridículo es apropiado; toda la película se siente robada.

También se siente muy de marzo a abril de 2020. Hay pantalones de pijama, planes para hornear y llamadas de Zoom (Ben Stiller, Ben Kingsley y Mindy Kaling hacen cameos remotos interpretando personajes que solo se ven a través de la pantalla de la computadora).

“Locked Down” apunta a un problema de las películas pandémicas: tantas cosas han cambiado tan rápido que algunas de las novedades de la primavera pasada ahora parecen anticuadas y obsoletas.

Pero ver a dos artistas increíbles como Ejiofor y Hathaway en tales circunstancias les otorga un glamour mucho menos familiar. El animado y detallado guión de Knight (también escribió el aún más limitado "Locke") da a los actores una especie de atmósfera de cuarentena llena de claustrofobia y frustración encerrada.

La experiencia está haciendo que Linda (Hathaway) y Paxton (Ejiofor) duden mucho en sus vidas. Linda, que inició la ruptura, dirige la división de Londres de una corporación global.

Después de que Zoom le ordenó despedir a su personal, ella comienza a cuestionar su carrera. Paxton nunca se puso en marcha. Un motociclista y poeta que ocasionalmente lee en su cuadra cerrada desde el medio de la calle, nunca ha superado al repartidor, su historial empañado por un crimen de hace mucho tiempo.

Durante un tiempo, ambos monólogos en la casa entre confesiones por videoconferencia, pero su angustia existencial finalmente se sincroniza y “Locked Down”, como si alguien finalmente se instala en un ritmo pandémico, toma forma.

“Locked Down” es inevitable e intencionalmente del momento. Pero espero que algo de su espíritu espontáneo dure después de la pandemia. Gran parte de la realización de películas de Hollywood está laboriosamente predestinada.

Los estudios más grandes tienen calendarios de lanzamiento planeados con años de anticipación. Poco es espontáneo y, como consecuencia, las películas que se sienten conectadas con su época son difíciles de encontrar a nivel de estudio. Con suerte, la película hecha por COVID pronto será una reliquia, pero su rapidez se mantiene.

“Locked Down”, un lanzamiento de Warner Bros., está clasificado como R por la Motion Picture Association of America por su lenguaje completo y cierto material de drogas. Duración: 118 minutos. Tres estrellas de cuatro.