'Lo valoraré': Poncho Herrera considera participar en un concierto de RBD, pero con una condición

HERMOSILLO, SONORA. - Alfonso Herrera, conocido por su papel en RBD, ha hablado sobre el éxito que han alcanzado sus excompañeros de la banda, Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Uckermann, con el reencuentro de RBD. A pesar de no formar parte de esta reunión, el actor y cantante expresó su apoyo y buenos deseos para sus antiguos compañeros.



Herrera explicó que su ausencia en el reencuentro se debió a sus compromisos con varios proyectos en marcha. Además, destacó que esa etapa de su vida ya había concluido, pero enfatizó su deseo de que a sus excompañeros les vaya muy bien en esta nueva etapa.



Durante la entrega de los premios Ariel de este fin de semana, Alfonso Herrera estuvo presente y fue abordado por la prensa mientras desfilaba por la alfombra roja. Los periodistas no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre la exitosa gira 'Soy Rebelde Tour' de RBD.



Herrera respondió: "Es un éxito rotundo, seguirá siendo un éxito y eso es algo que me da mucho gusto porque es algo que les llena y hace tan feliz a muchas personas, no solo en México, sino en Estados Unidos, Brasil, Sudamérica. Me da mucha felicidad y mucho orgullo poder decir que la están rompiendo, es algo fantástico".