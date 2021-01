Lo que se sabe del caso de Nath Campos y Rix

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, la influencer Nath Campos publicó un video en su canal de YouTube en donde denuncia el abuso que sufrió hace unos años por parte del youtuber conocido como Rix, así como el profundo impacto que dicho evento tuvo en su vida.

En el video titulado "Mi historia de abuso", Nath Campos relata un acontecimiento que tuvo lugar hacer unos años en el que fue víctima de violencia de género y, además de dar información sobre el evento en específico, también ahonda en las implicaciones emocionales, sociales y laborales que tuvo que enfrentar a raíz de ello.

Tras la publicación del video, "Nath", "RIX ABUSADOR" y "#rixviolador" se volvieron tendencia en Twitter, en donde los usuarios exigen justicia para la influencer.

En la cuenta de Instagram de Rix, los usuarios comenzaron a hacer comentarios en apoyo de Nath Campos y haciendo referencia a las acciones del influencer, quien es del círculo de amigos de Luisito Comunica, Juca y Alex Strecci, influencers que también han sido acusados de machismo y misoginia, y quién configuró su cuenta de Twitter como privada a raíz del video.

En la primera sección del video, en cuya descripción Nath Campos incluyó números de teléfono y links para víctimas de violencia de género, la influencer narra una ocasión en que salió de fiesta con varios de sus amigos youtubers.

Al regresar a su casa, Rix se ofreció a ayudarla a subir a su departamento, dado que ella tenía dificultades para hacerlo por su cuenta por la cantidad de alcohol que había ingerido aquella noche.

Pensando que ya se encontraba segura en casa, Nath cuenta: "Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No sé, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas. No sé si estaba en shock; no sé si estaba muy borracha. No sé qué estaba pasando. Hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo. Sólo sé que pasó", declaró.

En el video, la influencer aborda los obstáculos que tuvo que enfrentar en los años siguientes al abuso que vivió por parte de Rix, así como lo que tuvo que aprender para sobrellevarlo, esperando que lo que comparta pueda servir de aprendizaje para otras personas.

Al día siguiente, tras irse del departamento de Nath después de que ella le reclamara por sus acciones de la noche anterior, Rix "me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho, que no quería que yo me malvibrara con él por esta situación, que es algo en lo que yo también había participado y que sólo porque yo no recordara bien la noche anterior no significaba que él hubiera planeado todo".

Al platicar sobre la situación con algunos de sus amigos, Nath, quien en el video afirma que lo que realmente pasó no fue lo que Rix le quiso hacer creer, cuenta las diversas reacciones que tuvieron las primeras personas que supieron de lo ocurrido: Desde consolarla inicialmente para después ignorarla hasta cuestionarla por haber tomado tanto.

En adelante, Nath Campos, quien es hija del productor musical Kiko Campos, comenzó a sentirse culpable por comenzar a creer que ella había ocasionado lo ocurrido por haber ingerido alcohol, no obstante, cuestiona: "Si no puedes salir a tomar con confianza con tus amigos, ¿con quién sí?".

Además, agregó que la indiferencia de sus amigos ante lo ocurrido le hizo dudar sobre la gravedad del asunto y sintió que no tenía armas para abordar la situación dado que todos la minimizaban. Lo cual, poco a poco ocasionó que experimentara una profunda soledad debido al rechazo:

"Las personas más importantes de mi círculo me juzgaron y me vieron como que no era algo importante y me hizo sentir muy estúpida".

Asimismo, cuenta que la culpa que sintió se extendió a todos los círculos de su vida, tanto a amigos como familia y consigo misma pues la hacía sentir muy débil.

Aunado a esto, Nath Campos relata en el video que, si bien no culpa a nadie por no saber cómo reaccionar ante la situación, no recibió el apoyo necesario por parte de su agencia de management al verse obligada a trabajar con Rix, porque él tenía muchos más seguidores y presencia en redes sociales, a pesar de lo ocurrido con tal de no continuar perdiendo oportunidades laborales y no verse afectada económicamente.

Tiempo después, la influencer cuenta que pudo sobreponerse para poder seguir trabajando, incluso logrando convivir con Rix en campañas, aunque evitando estar cerca de él en otras situaciones pues seguía afectándole.

Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos, Nath cuenta que perdió amistades y se distanció de muchas personas que actuaron como si la situación fuera irrelevante.

En una parte del video, Nath cuenta detalles sobre su amistad con Rix, a quien conoció en 2013, con quien inicialmente tuvo una amistad muy cercana, pero con quien tuvo "situaciones extrañas", como ocasiones en que él, estando borracho, se le acercaba "de una manera extraña" o le reclamaba por estar con otras personas en fiestas cuando ellos sólo eran amigos o pidiéndole dormir con ella en reiteradas ocasiones.

Una vez, en un viaje de trabajo en común con Rix y en donde Nath iba acompañada de su mamá, él, estando borracho, empezó a acosar a su mamá al grado tal de decirle "Me voy a ir a masturbar pensando en ti", momento en que intervinieron personas de la agencia, alejándolo y llevándolo a su cuarto.

Esta situación fue un punto de quiebre para Nath en donde sintió que todo se intensificó y la llevó a abordar, nuevamente, el tema con su agencia de management, DW, tras lo cual aceptaron que Nath no trabajara en campañas con Rix y prometieron que habría acciones al respecto de su comportamiento.

Sin embargo, DW no habló con Rix ni dejó de trabajar con él y Nath se vio forzada a seguir tomando decisiones de trabajo dependiendo de si él participaría o no.

Tras rechazar la oferta monetaria más grande que había recibido hasta el momento porque Rix estaba incluido en la campaña, Nath terminó por aceptar debido a la presión que ejerció su agencia.

Tras seguir experimentando poco apoyo de parte de DW, ir a terapia, ver casos en redes sociales donde otras víctimas sí recibían apoyo y había repercusiones para quienes perpetraron los ataques, Nath presentó su renuncia oficial, ante lo cual DW accedió a despedir a Rix; sin embargo, Nath se mantuvo firme en su decisión.

Actualmente, Nath Campos sigue trabajando con DW desde una perspectiva diferente y después de que, efectivamente, sacaran a Rix del equipo. Nath también contó que a lo largo del tiempo, Rix le ha escrito algunos mensajes pidiéndole disculpas muy vagamente.

A lo largo de su proceso, Nath dijo haberse encontrado con otras mujeres que experimentaron situaciones similares con Rix, afirmando su indignación por tener que ser ellas quienes lleven la carga de sus acciones mientras él no experimenta consecuencias "justificando siempre con sus problemas con el alcohol y escudándose en el 'si no te acuerdas'".

Tiempo después, tras asistir a la marcha feminista del 8M, Nath obtuvo la fortaleza para desear "que la gente supiera que había vivido esto, que sabía de otras personas que habían vivido esto con él, que tal vez mi historia podía causar ese efecto que tuvieron esos letreros en mí con alguien más".

Antes de hacer pública su historia y en un proceso que le llevó meses, Nath finalmente le contó la situación a su familia, recibiendo el apoyo que tanto necesitaba, y volvió a hablar con sus amigos sobre todo lo que había pasado en el proceso y cómo la hicieron sentir en ese entonces, ante lo cual obtuvo una reacción diferente, sintiéndose acompañada y apoyada.

Tras recibir asesoría de la diputada Alessandra Rojo de la Vega y su abogada, Nath presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, un proceso que cuenta que fue sumamente difícil por tener que revivir los hechos.

"Suceda o no suceda algo con mi denuncia, me siento muy contenta de haberlo hecho, me siento distinta, me siento bien por mí, por las otras personas que me comentaron que pasaron esto con Rix, por las otras personas que pasan esto en algún momento de sus vidas y no pudieron denunciar (...)

"Me siento muy orgullosa, me siento muy fuerte de estar aquí hablando de esto y siento que nunca me había sentido tan fuerte en mi vida, a pesar de estarme desmoronando en lágrimas cada vez que se toca este tema".

Tras hacer énfasis en la importancia de apoyar a las víctimas de violencia de género y pedir a quienes vean el video que emprendan acciones si saben de casos similares entre sus seres queridos, Nath concluyó con un mensaje para Rix:

"Ricardo, si planeas contestar a esto de alguna forma, ojalá sea con una disculpa, no sólo para mí y para mi mamá, sino para todas las personas a las que les has hecho daño antes" concluyó Nath Campos.

Luego ser acusado de abuso sexual, Rix publicó su respuesta en sus historias de Instagram diciendo que quería dar su versión de los hechos.

De acuerdo con Rix, tras salir de fiesta, él y Nath se fueron al departamento de ella y al día siguiente ninguno de los dos recordaba qué había pasado exactamente en la noche.

A raíz de eso, cuenta que se siguieron llevando por un tiempo aunque la relación cambió mucho hasta que "como ella cuenta en su video, en un viaje a Las Vegas, yo estaba en estado de ebriedad y ella estaba ahí presente con su mamá" y afirmó tener evidencia de que, para entonces, él y Nath tenían una buena relación.

"Le dije algo muy naco a su mamá yo en estado de ebriedad, que no es un argumento, no es una justificación para nada, simplemente les comento" dijo Rix en Instagram, a partir de lo cual, Nath le dejó de hablar.

Diciendo entender que va a haber muchas personas que no crean su versión e invitándoles a dejarlo de seguir dijo que le quería pedir una disculpa a Nath, a la mamá de Nath, a Anita y a su familia y a toda la gente involucrada que se está viendo afectada por la situación.

"Yo la primera vez que escuché que ella estaba diciendo que había sido un abuso, obviamente pues me apaniqué porque desde mi realidad, desde lo que pasó, fue un tema de que los dos al día siguiente dijimos 'qué chingados' y nos arrepentimos," dijo Rix afirmando que él nunca haría nada en contra de la voluntad de alguien.

"Voy a enfrentar cualquier situación que yo tenga que enfrentar tanto legalmente como socialmente de redes o demás. Yo la verdad sé qué tipo de persona soy y la gente que me conoce bien, también" dijo el influencer acusado de abuso sexual.