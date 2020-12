"Lo que él me diga, es": Galilea Montijo confía en la fidelidad de su esposo

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras varios días de silencio, Galilea Montijo finalmente se pronunció sobre los fuertes rumores sobre la supuesta infidelidad de su esposo, Fernando Reina Iglesias.

Fue a través del canal de YouTube de Edén Dorantes que dejó en claro su postura sobre esta situación y aseguró que confía en lo que le dice su marido respecto a esta situación que indicaba que él tuvo un hijo fuera del matrimonio.

Estamos acostumbrados a los chismes, a los rumores, ¿qué les puedo decir? (…) Confío en mi esposo, lo que él me diga, eso es. No tengo idea (de dónde viene la historia)”, declaró.

De forma hipotética, Galilea dijo que no está segura si perdonaría una infidelidad, pues cree que hay varios factores a tomar en cuenta.

“No sé, creo que hay muchas situaciones alrededor. Lo único que te puedo decir es que en mi esposo confío ciegamente, lo que él me diga eso es”, continuó.

Galilea no dio crédito al rumor porque toma en cuenta que Fernando no es una persona de fiestas o de calle, pues dice que se la pasa trabajando y directamente va a casa con ella.

“Es una persona que se la pasa trabajando por su familia. No sale de fiesta, hasta le digo ‘vete con tus amigos, sal’. No quiere, no le gusta, se la pasa haciendo deportes y si no está en la casa con sus hijos, así que está cañón y yo creo que como mujer una se daría cuenta”, añadió.

Además, la conductora recordó que Fernando también ha “aguantado” los rumores y chismes que han salido sobre ella.

“Él también ha aguantado vara cuando han salido cosas mías. Ustedes saben que el mundo de la política es pesado, igual que el de espectáculos. Él trata de no salir conmigo para que no se hagan chismes y le dije ‘ni modo, te tocó esta vez, mi vida’”, destacó.

Galilea adelantó que no piensan tolerar esta situación, por lo que tienen planes de emprender acciones legales contra el periodista Jorge Carbajal, quien difundió el rumor.

“Tanto él como yo nos da mucha flojera ver si vamos a demandar. A veces sí te dan ganas, ya cuando te trae alguien que no te suelta, sí dan ganas, pero por el momento estamos tranquilos”, mencionó.