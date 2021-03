¡Lo peor del cine! Estos son los nominados a los Razzies 2021

ESTADOS UNIDOS.- Los premios Razzies, conocidos por reconocer lo peor del cine, ya tienen a sus elegidos para esta edición 2021.

Los llamados “Anti-Óscar”, lejos de su contraparte de la Academia de Hollywood, se encargan de destacar qué fue lo que menos gustó en las carteleras y plataformas de streaming, y más en un año tan difícil para la industria como lo fue el 2020 por la pandemia del coronavirus.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Liderando la lista de nominados con 6 nominaciones se encuentra la cinta de drama erótico “365 días”, de Netflix, que se postula a “Peor Película”, “Peor Actor” (Michele Morrone), “Peor Actriz” (Anna-Maria Sieklucka), “Peor Director” (Barbara Bialowas y Tomasz Mandes), “Peor Guion” y “Peor Remake, RIP-OFF o Secuela”.

En segundo lugar se encuentra “Dolittle”, cinta protagonizada por Robert Downey Jr. y remake del clásico de Eddie Murphy. Esta cinta cuenta con cinco nominaciones, entre las que se encuentra a “Peor Actor” para Downey Jr., “Peor Película”, “Peor Director” (Stephen Gaghan), “Peor Secuela” y “Peor Guion”.

Sorpresivamente, “Mujer Maravilla 1984” también tiene sus nominaciones a los Razzies, figurando Kristen Wiig en “Peor Actriz de Reparto” y “Peor Remake, Rip-off o secuela”.

A continuación aquí están los otros nominados a los Razzies, que se celebrarán el próximo 24 de abril, un día antes de los Óscar 2021.

PEOR PELÍCULA

365 días

Absolute Proof

Dolittle

La isla de la fantasía

Music

PEOR ACTOR

Robert Downey Jr. / Dolittle

Mike Lindell / Absolute Proof

Michele Morrone / 365 días

Adam Sandler / El Halloween de Hubie

David Spade / La otra Missy

PEOR ACTRIZ

Anne Hathaway / Su último deseo & Las brujas

Katie Holmes / Brahms: El niño 2 & El secreto: Atrévete a soñar

Kate Hudson / Music

Lauren Lapkus / La otra Missy

Anna-Maria Sieklucka / 365 días

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Glenn Close / Hillbilly, una elegía rural

Lucy Hale / La isla de la fantasía

Maggie Q / La isla de la fantasía

Kristen Wiig / Mujer Maravilla 1984

Maddie Ziegler / Music

PEOR ACTOR DE REPARTO

Chevy Chase / The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani / Borat Subsequent Moviefilm

Shia LeBeouf / The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger / El misterio del dragón

Bruce Willis / Breach, Hard Kill & Sobrevive la noche

PEOR COMBO EN PANTALLA

Maria Bakalova & Rudy Giuliani / Borat Subsequent Moviefilm

Robert Downey Jr. & Su acento galés poco convincente / Doolittle

Harrison Ford & El perro CGI de apariencia totalmente falsa / El llamado salvaje

Lauren Lapkus & David Spade / La otra Missy

Adam Sandler & Su voz chillona y simplona / El Halloween de Hubie

PEOR DIRECTOR

Charles Band / Las tres películas de Barbie & Kendra

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes / 365 días

Stephen Gaghan / Dolittle

Ron Howard / Hillbilly, una elegía rural



Sia / Music

PEOR GUION

365 días

Las tres películas de Barbie & Kendra

Dolittle

La isla de la fantasía

Hillbilly, una elegía rural

PEOR REMAKE, RIP-OFF O SECUELA

365 días

Dolittle

La isla de la fantasía

El Halloween de Hubie

Mujer Maravilla 1984