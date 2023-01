Llueven críticas a Martha Debayle por enseñar como hacer elegante una lata

Tijuana, Baja California.-Martha Debayle fue tendencia en redes sociales luego de compartir una serie de videos llamados Recibir bonito, estos tenían el objetivo de dar sugerencias para atender mejor a las visitas; sin esperarse que le lloverían críticas.

Los internautas comenzaron a bromear con los "tips de etiqueta" al considerarlos "innecesarios" y "cariñosos".

*Martha Debayle sirve el té* Yo: No mames, ensucio 3 trastes cuando pudo haber ensuciado nomas uno. Conclusión: Martha Debayle no lava trastes. pic.twitter.com/y7mvrJSaNZ

La locutora sugirió entre sus ideas que las personas deberían ponerle un calcetín a las latas para que no se vieran feas, pero los usuarios tomaron este consejo con mucho humor en redes sociales.

¿Qué tan complicado sería que te traigan esto? Las latas son feas, aceptémoslo. Entonces aquí todos en casa saben que no sale una lata de cocina si no viene con su calcetín. Y para el zepelín de refresco de dos litros, no le hagan una funda, no traigan eso a la mesa"