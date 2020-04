"Llorado toda la noche": ¿Qué dijo Kimberly Loaiza tras infidelidad de Juan de Dios Pantoja?

CIUDAD DE MÉXICO.-Kimberly Loaiza ha respondido a la polémica en la que está involucrada, pues la influencer Lizbeth Rodríguez reveló que su esposo Juan de Dios Pantoja le fue infiel.

En su cuenta de Instagram, la joven insinuó que lloró toda la noche. Ahí subió una foto en la que se le veía de espaldas, enseñando retaguardia.

“Una mujer fuerte es aquella que es capaz de sonreír esta mañana, como si no hubiese llorado toda la noche. Para verdades el tiempo y para justicia DIOS, no ustedes”, escribió en su red social.

Lizbeth Rodríguez, la famosa conductora de "Exponiendo infieles", y sus excompañeros de trabajo se volvieron tendencia en Twitter porque Lizbeth mostró supuestas pruebas de que el cantante Juan de Dios Pantoja engaña a su novia Kimberly Loaiza con el youtuber Kevin Achutegui.

Todo empezó cuando Juan de Dios subió un video a su canal de YouTube en el cual los youtubers Alex Flores y Kevin Achutegui se burlan de Lizbeth Rodríguez y Tavo Betancourt.

Después de unas horas, a través de su cuenta oficial de Twitter, Lizbeth Rodrguez aseguró que tenía pruebas de la relación amorosa que mantenían en secreto Juan de Dios Pantoja y Kevin Achutegui, a lo que Tavo Betancourt confirmo estas declaraciones en su Instagram.

Ayer Juan de Dios Pantoja aceptó que le fue infiel a Kimberly Loaiza.

En un video publicado en sus redes sociales, el influencer dijo que "ha sido un patán" y le pidió perdón a su esposa.

“Estoy lastimando a mi mujer, he sido un patán, he hecho estupideces de las que me arrepiento (..) Te amo perdóname ", reveló el joven.

Aclaró que sí aparece en videos sexuales con otras mujeres, pero que jamás ha estado con hombres.