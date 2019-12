Llora Bárbara de Regil por trágica historia de una seguidora

Tras la controversia que ha provocado Bárbara de Regil por su estilo de vida saludable, sobre todo luego de asegurar que las mujeres que ingieren alcohol y comen comida con grasa no se quieren, ahora apareció conmovida hasta las lágrimas por la carta de una seguidora.

En el video, De Regil leyó el mensaje de su seguidora. “Te quiero contar algo, hace un año viví una de las casas más difíciles de mi vida, una violación por parte de 8 hombres, sufrí muchísimo, me hice una alcohólica, y me hundí”.

Tras contar más detalles de su historia, la fan le hizo saber que ella ha sido parte importante para cambiar su forma de ver y vivir la vida. “Ese ángel en mi vida eres tú, y aunque tu a mi no me conoces, yo a ti si, y siento que te conozco desde siempre. Soy muy feliz y te juro que me motivas muchísimo”.

Al finalizar la carta, la protagonista de Rosario Tijeras, expresó: “Muchas gracias chiquita, tus palabras para mí son curitas para el alma, y yo siempre voy a estar para ustedes”.

A pesar de las críticas que ha recibido en redes sociales por su forma de motivar a la gente a hacer ejercicio y alimentarse sanamente, Bárbara sigue demostrando que hay personas que la apoyan y le agradecen que sea así.