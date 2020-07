'Llevo mucho tiempo sola'; Alejandra Guzmán disfruta su soltería

Hermosillo, Sonora.-Alejandra Guzmán aprendió a disfrutar su soledad, y ahora mismo está gozando su soltería en plena pandemia. Así lo dejó claro en una entrevista a “Ventaneando”, donde la artista dijo que, tras sus relaciones pasadas, prefiere estar soltera que encontrar una pareja que no esté a su altura.

“Estoy completamente sola, llevo mucho tiempo sola. Es que ya soy más cómoda así fíjate. Si no me van a invitar la cuenta, me la pasaran diciendo que ‘no te pongas eso y aquello’, sino encuentro a alguien inteligente y que sea capaz de tener una persona como yo, está difícil”, explicó la cantante.

“Yo creo que en esta etapa de mi vida estoy mejor, digo, hasta me enamoré de gente que no debí haberlo hecho y lo hacía en contra de la marea. Ahora creo que he estado más tranquila por lo que me ha sucedido en mi vida, pero créeme que la prioridad de ese amor ya no es prioridad, es para mí nada más y no otra persona. Me gustaría encontrar a alguien como para acompañarlo, darle un poco de felicidad, pero no para que me haga feliz”, expresó.

En esta pandemia, Alejandra abrazó aún más su independencia, y trata de ver lo positivo del confinamiento para sobrellevar la situación.

“He aprendido a gozar mi soledad, a rascarme con mis uñas, a salir adelante, ver lo positivo que nos da todo esto, no todo es negativo. Creo que es un ‘reset’ (reinicio), adaptarte para seguir adelante, pero esto no nos va a parar. Los artistas somos soñadores y somos personas que hemos vivido en hoteles y lugares que no son muy limpios, y ahora me gusta estar en mi casa, limpiarla y si soy un poco cuidadosa, me pongo mis guantes, mi cubrebocas, pero no puedo respirar. Hay que hacerlo por nosotros mismos”, explicó.

Actualmente está en la promoción de su nueva canción “Vive y deja vivir”, basándose en las experiencias que vivió el año pasado, como las polémicas declaraciones de su hija Frida Sofía y los ataques de los internautas sobre su apariencia física.

“En media hora salió esta canción y de la idea de hablar de lo que me pasó el año pasado hasta ahora, fue de donde empezó a salir esta letra (…) Yo quería mostrar esa alegría de vivir, aunque nos pase cualquier tragedia y creo que eso es lo que nos identifica (como mexicanos), tenemos celebraciones de la muerte que no tiene nadie más. Es una canción sobre las cosas que se bien, consejos que a veces son un poco p%ndejos, como dice la canción”, remató.