“Llegó drogadísimo”: Yordi Rosado corrió a un galán de telenovelas de su casa

CIUDAD DE MÉXICO.- No todas las entrevistas de Yordi Rosado terminan bien, pues aseguró que en una ocasión tuvo que correr a un galán de telenovelas de su casa por llegar drogado.

El presentador prefirió no revelar el nombre de su invitado, pero sí destacó que es un rostro muy conocido en la televisión mexicana y que al estar bajo la influencia de sustancias ilícitas, no pudo continuar la entrevista.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Todo lo relató para Carlos Alazraki en su programa de YouTube, donde contestó cuál había sido la peor entrevista que había hecho.

Me da mucha pena decirlo. No puedo decir el nombre porque se me hace muy mala onda con él, pero hace poco entrevisté a una persona que llegó literal drogadísimo, pero hasta atrás, alucinando, y empezó a hablar y hablar pero al igual que tu no podía hacerle una sola pregunta”, dijo el también locutor de radio.

"Le hice una pregunta y no dejó de hablar en una hora seguida, no hacía una sola pausa, no respiraba, empezó a alucinar, hablaba de cosas rarísimas", continuó.

Yordi confesó que aquello fue muy incómodo, porque el invitado no dejaba de hablar, a tal grado de que no podía echarlo de su casa.

“La entrevista fue en mi casa, no lo podía sacar de mi casa, me tuve que ir a meter a mi vestidor, marcarle a mi productor para pedir que lo sacaran, ‘ya me quiero ir. Este wey yo creo que estaba en algo como ácidos, no era marihuana, no era coca, era un rollo… de ‘ya por piedad, esta entrevista ni siquiera va a salir, no hay manera de que salga’”, comentó.

Dicha entrevista no fue publicada debido al mal estado del actor y que eso perjudicaría tremendamente su carrera.

“Empezó a decir cosas fuertísimas, sexuales, políticas, decías, esto no. Un cuate muy famoso, pero ya se le fue el rollo y habló de su novia una hora, y ella es mi vida, es como nos da lo mismo, te estoy preguntando otra cosa”, reveló.

“Muy raro, nos invitó a su playa, y decía ‘mi hotel’. No, no es Palazuelos, él es un encanto y auténtico, este cuate era de ‘ven acá, y yo tengo’, yo decía ya wey, literal me metí y me escondí en mi baño. Ya le tuvieron que decir, ‘perdón, Yordi se sintió mal’”, finalizó.