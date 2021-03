Llega “Zoom in” de Ringo Starr

CIUDAD DE MÉXICO. – La pandemia sin duda alguna, ha afectado todos los ámbitos de la vida, desde el trabajo y la salud hasta la música y el arte. El mismo Ringo Starr, ex baterista de la legendaria banda The Beatles, contó en una entrevista que ha pasado por momentos difíciles pero que desea transmitir paz con su nueva música.

“El año pasado fue muy difícil para todos obviamente y con las restricciones de no ir a ningún lado, así que hubo dos opciones para mí, en este transcurso de tiempo, animarme y trabajar, entonces me senté y traté de motivarme y me dije: voy a hacer un EP y no un álbum o un CD, sino algo de 4 canciones. Pegarle a la batería, agarrar a algunos músicos y así lo hice”, contó Starr.

El músico relató que la cuarentena le dio la oportunidad para llevar las cosas con más tranquilidad y con ello, poder trabajar sin prisa en sus nuevas canciones.

Una de ellas es “Not enough love in the world”, Starr asegura que desde el momento que leyó la letra no dudó en grabarla.

Porque no hay suficiente paz en el mundo y debería de haberlo, ser lo primordial y así que además de tocar mi batería, ponerle la voz, también hice arreglos con mi guitarra y bueno, así surgió esta canción” Señala el ex Beatle.

Ya que Zoom In fue grabado durante la cuarentena, el baterista y sus colaboradores se vieron obligados a ser sumamente cuidadosos con las medidas de seguridad. “Todos fuimos muy cautelosos, todos nos hicimos pruebas antes y nos mantuvimos con distancia”, confirmó Starr.

Y aunque dice que le gustó pasar momentos tranquilos, ahora “desearía gritar con todos sus seguidores y poder convivir con ellos”.

El EP llamado “Zoom In” está conformado por 4 canciones, y cuenta con las colaboraciones de grandes artistas como Paul McCartney, Joe Walsh, Ben Harper, Dave Grohl, Sheryl Crow, entre otros destacados y está disponible desde hoy 19 de marzo, desde su versión digital hasta en formatos físicos.