Llaman “hipócrita” a Kimberly Loaiza en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Loaiza sin duda es una de las ‘influencers’ con mayor popularidad en los últimos años, gracias a la creación de su contenido a logrado tener más de 36 millones de seguidores en sus redes sociales.



Después de algún tiempo de ausencia la lindurita mayor publicó un video en su canal de YouTube donde aprovechó para contestar todo tipo de preguntas y respuestas que le hicieron sus fanáticos, para que supieran un poco más de su vida personal.

Sin embargo Kim se llegó a hacer tendencia en redes sociales luego de ver que habló por primera vez del novio de su hermana, Stefanny Loaiza que mantiene una relación con la expareja de Kenia Os, Mario Barrón.



Loaiza reveló en el video que ella desconocía por completo esta relación, ni siquiera sabía que su hermana estaba saliendo con alguien, a pesar de tener una comunicación muy fuerte.





La verdad linduras no me queda más que apoyarla, le deseo lo mejor en todo lo que ella haga, si ella falla en su relación aquí voy estar estar y si no también” dijo la lindurita.