Llama Kate del Castillo a frenar la crueldad de las corridas de toros

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace algunos años Kate del Castillo es una ferviente protectora de los animales por ello ahora se ha unido en una nueva campaña para crear consciencia respecto a la crueldad de las corridas de toros.

Fue a través de un video que la actriz de "La Reina del Sur" se transforma en distintos animales para explicar que entre estos y los seres humanos no hay tanta diferencia.

La actriz que hace esta campaña junto a PETA Latino, busca evocar la compasión de los espectadores a través de este clip en el que pide compasión por todos los animales y hace un llamado de atención sobre el especismo (la visión supremacista del mundo que considera a los otros animales como inferiores, y de esta manera presuntamente justifica su abuso) y el fin de la tauromaquia en toda América Latina.

"Todos somos iguales en los aspectos más importantes. No importa si tenemos pelaje, plumas o escamas; no importa la forma de nuestro rostro, o cuántas piernas tenemos, no somos diferentes, en ningún aspecto importante. Pensamos que somos diferentes a los demás, pero nadie merece que lo traten con menos respeto", dijo Del Castillo en la campaña.

Del Castillo, quien se unió a la junta directiva honoraria de PETA en 2020, forma parte de una larga lista de celebridades, incluyendo a Dulce María, Alfonso Herrera, Jesse & Joy, Christopher von Uckermann, Luis Gerardo Méndez, y Marjorie de Sousa, que han unido fuerzas con PETA Latino para promover la bondad hacia los animales.