Lizzo rompe en llanto diciendo que “siente es una carga para todos”

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Lizzo sorprendió a sus seguidores de TikTok al mostrarse como pocas veces vista en público: Depresiva y llorando, al mismo tiempo que decía que no quería sentirse como una carga para todos.

Fue a través de su cuenta de TikTok que Lizzo publicó un video en el que aparece en primer plano, usando una blusa de rayas blancas con negro, sus ya conocidas trenzas en el cabello y con la cara decaída, iniciando con una pregunta extraña a sus seguidores.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

¿Conoces esa parte de la tristeza en la que te sientes como una carga para todos, y molesto, y nadie se preocupa por ti? ¿Podemos deshacernos de esa parte? Es como: ‘Yo, ya estoy triste”, resaltó la artista.

La mujer, de 33 años de edad. Aseguró que no tenía nadie con quién hablar al respecto y le parecería una locura sentirse mal, y se cuestionaba sobre por qué las personas se sienten así cuando están tristes.

“Ya no quiero sentirme así. Quiero sentir que tengo a alguien con quien hablar y que la gente se preocupa por mí. Soy amada. No estoy sola. Así es como quiero sentirme, pero no lo siento. Está bien, esto es vergonzoso”, agregó.

La oriunda de Detroit no dejó en claro los motivos por los cuáles se sentía así, pero al día siguiente posteó un video en sus historias de Instagram en donde explicó que ya se sentía mejor y que las cosas se iban solucionando.

“Me siento mejor. Tuve una noche realmente difícil y una mañana muy emotiva solo pensando en mis relaciones y en mi vida. Ya sabes cómo es, oscurece”, indicó.

La intérprete de “Cuz I Love You” externó que se sentía contenta de haber podido expresarse con sus seguidores por TikTok y el saber que fue vista y escuchada por muchos, le fue realmente útil para cambiar su estado de ánimo.