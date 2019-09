Lizzo en la cima del Billboard Hot 100

ESTADOS UNIDOS.- Poco menos de dos años después de que Lizzo lanzara su éxito "Truth Hurts", ha alcanzado la posición más alta en las listas estadounidenses.

La publicación anunció la noticia este martes por la mañana, consolidando a "Truth Hurts" como el primer gran éxito de la cantante en los Estados Unidos, subiendo a la posición máxima 714 días después de su fecha de lanzamiento original del 19 de septiembre de 2017.

La actuación de Lizzo el 26 de agosto en los MTV VMA de 2019 probablemente ayudó a la canción a subir dos posiciones desde su máximo anterior en el #°3, con 53 mil ventas digitales de la canción y un aumento del 21 por ciento en las transmisiones para el semana que termina el 29 de agosto y 98.4 millones de impresiones de audiencia en la radio para la semana que termina el 1 de septiembre.

Billboard también indicó que el logro de Lizzo marca el primer rap #1 en la lista de una mujer solista desde que su coprotagonista de Hustlers, Cardi B, superó el Hot 100 en octubre de 2017 con su exitoso éxito "Bodak Yellow".

Nueve meses después de 2019, "Truth Hurts" marca la séptima canción del año de una mujer para alcanzar el número 1, después del dúo asistido por Shawn Mendes de Camila Cabello "Señorita", "Bad Guy" de Billie Eilish, Lady Gaga y el ganador del Oscar de Bradley Cooper. El éxito de la banda sonora de Star Is Born "Shallow", "7 Rings" de Ariana Grande, "Sin mí" de Halsey y "Thank U Next" de Grande. Este año contiene la mayoría de las canciones de las mujeres en el número 1 desde 2014, cuando siete canciones por mujeres también gobernaron la tabla.