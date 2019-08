"Lizzie McGuire", "She Hulk" y otras novedades para Disney 

ANAHEIM.- La ciencia ficción será el género que abrazará Marvel para detonar dos de sus series a estrenarse en Disney+, como "Wanda Vision", serie que aborda a los dos personajes de los "Avengers", combinando el escenario de comedia de un sitcom a la vieja usanza de Dick Van Dyke y Mary Tyler Moore con la acción de una aventura épica.



"Mientras que no podemos hablar mucho sobre 'Wanda Vision', podemos revelarles que tendremos la serie animada "What if…?", donde tomamos a los personajes del universo Marvel y averiguamos qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido distintas. Casi todo el reparto del MCU va a prestar su voz a los personajes animados", anunció el presidente de MARVEL MCU, Kevin Feige.



Marvel también presentará la serie de "Hawkeye", con la presencia del mismo actor cinematográfico Jeremy Renner, así como "The Falcon and the Winter Soldier" y "Loki", el amado villano de la serie Thor, que regresa el actor Tom Hiddleston.



Tres series más se anunciaron por parte del ejecutivo Feige: "Moon Night", "Ms. Marvel" y "She Hulk", siendo esta última la llegada de una mujer empoderada músculo por músculo, color verde.



Viejas caras regresan al vecindario de Disney, siendo la mejor embajadora de la generación millennial Hilary Duff, quien a sus 13 años fuera la famosa "Lizzie McGuire" para Disney Channel y ahora su historia continuará, como una independiente treintañera que habita su departamento.



"Quisiera decirles que las inseguridades de Hanna han desaparecido, pero puedo decirles que ahora lidia con los problemas de adulto y un tanto de su closet con su guardarropa", dijo una sonriente Duff, ante cientos de jovencitas que le aplaudieron.



Entre las notas altas de la tarde, fue la presentación del reparto de "High School Musical: The Musical Series", con una nueva generación de actores, que con canciones y coreografías de punta, buscarán hacer de aliado a los nuevos televidentes.



Mientras que los acervo de Disney, que contienen 5mil horas de programación entre los canales de Disney Channel y Disney jr., tendrán acceso por el sistema streaming, se les sumarán todos los archivos del canal recién adquirido NatGeo.



Pixar proveerá desde sus oficinas de animación digital la serie "Forky ask the Question", con el personaje despistado de las películas de "Toy Story 4", contando cortos para niños pequeños, explicándoles definiciones de cosas prácticas, como el uso del dinero. Una serie donde la risa le gana al miedo será también "Monsters at work", continuando la historia de la pantalla grande.



Disney + tendrá en "The world according to Jeff Goldblum", una serie dedicada a la investigación de la ciencia en una forma divertida. También habrá producciones de películas originales, como la versión con actores y animación digital de "La Dama y el Vagabundo".