Livia Brito reaparece tras perder protagónico de telenovela

CIUDAD DE MÉXICO.- Livia Brito reapareció en el programa Hoy luego del escándalo que protagonizó con un paparazzi en Cancún, mismo por el que hasta la fecha enfrenta un problema legal.

Confesando su nerviosismo por aparecer como conductora del matutino de Televisa, la cubana se mostró sonriente y feliz de estar nuevamente a cuadro.

Sin hablar de su situación legal ni de la controversia que surgió luego de que el productor Juan Osorio no la confirmara como protagonista de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?”, Brito únicamente se dedicó a cumplir su labor como conductora.

No obstante, cabe señalar que días antes la actriz refirió que ella fue la que decidió no participar en el nuevo proyecto de Juan Osorio manifestando: “Yo desde que terminé Médicos, no quería tomar proyecto, decidí descansar un año. Le agradecí a Juan por la oportunidad y acordamos trabajar más adelante. Todo el éxito para esta producción y su elenco”.