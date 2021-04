Livia Brito contrademanda a fotógrafo que la acusó de agredirlo en la playa

Ciudad de México.- A casi un año de que Livia Brito fuera demandada por un paparazzi que la señaló tanto a ella como a su novio por golpearlo mientras realizaba su trabajo en la Zona Hotelera de Cancún, ahora Ernesto Zepeda, fotógrafo agredido, confirmó que la actriz cubana lo contrademandó por invadir su privacidad.

“Vine a comparecer, lo solicitó el Ministerio Público porque me está denunciando Livia Brito como probable responsable de invadir su privacidad”, explicó el paparazzi en entrevista para el programa Despierta América.

Al respecto de lo que pide la actriz en su denuncia, Zepeda explicó: “ella alega que la privacidad debe de respetarse, y sí es cierto, pero al ser figura pública debe de entender que en lugares públicos es muy complicado que no se le acerque la gente, que no le tomen una foto, que no le pidan una foto, que no le pidan una foto”.

De la misma manera, Ernesto manifestó que su denuncia no tiene la misma velocidad que la que interpuso la actriz. “Mi denuncia está y va corriendo, todavía siguen integrando el expediente, ya son 10 meses, ya se tardó mucho y ella interpuso su denuncia y me citaron a que diga que es lo que está pasando con esta situación. Es sencillo, le estaba tomando fotografías en la playa, en un espacio público, donde había mucha gente, no era propiedad privada y se violentó junto con su novio”.

Finalmente, Ernesto Zepeda manifestó que a pesar de que desea que ya termine esta situación, él no parará hasta obtener justicia por las agresiones que recibió.

“Ella está muy confiada y cree que no va a pasar absolutamente nada, pero la justicia va a llegar, en algún momento tiene que llegar y se tiene que hacer cargo”, remató.