Livia Brito confirma su regreso a las telenovelas

CIUDAD DE MÉXICO.- Livia Brito se mostró muy feliz y emocionada de su regreso a la pantalla chica, meses después de que su participación fuera descartada para protagonizar la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?

Sin revelar el nombre del proyecto con el que volverá a los melodramas, la cubana confesó que está tomando todas las medidas pertinentes para regresar a los foros de televisión.

“Ahorita vine de hecho a hacerme la prueba del Covid, precisamente porque voy a hacer prueba de cámara”, explicó Brito en entrevista para el programa Hoy.

Conjuntamente, Livia aseguró que el tiempo ha sido mejor aliado para olvidarse del escándalo en el que estuvo inmiscuida hace algunos meses, cuando fue acusada de agredir a un paparazzi mientras estaba de vacaciones con su novio en la playa.

Soy una persona positiva que siempre está pensando en salir adelante y no me fijo en la vida o lo que hacen los demás, yo creo que eso hace que seamos exitosos, porque qué necesidad también yo de ver lo que hacen los demás, si no veo lo que hago yo”, comentó.