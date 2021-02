Livia Brito confiesa que estuvo sumida en la depresión

CIUDAD DE MÉXICO.- Livia Brito confesó que el año pasado estuvo sumida en la depresión tras el cambio que tuvo que hacer en sus actividades y la controversia en que se vio envuelta.

“Sí hubo un tiempo en que me deprimí, por no poder salir, por no poder hacer las cosas que estoy habituada, yo soy una mujer que siempre está como en mucho movimiento, y el ejercicio me ayudó a esto, como a salir de esta depresión, de no tener nada qué hacer”, contó la actriz en entrevista para el programa Despierta América.

Al ser cuestionada por los momentos más difíciles que ha enfrentado en la vida, entre ellos la polémica con un paparazzi que la denunció por haberlo agredido físicamente y robarle sus pertenencias, la cubana confesó:

“Yo siempre digo que en la vida lo único que no tiene solución pues desafortunadamente es la muerte, fuera de eso todos los problemas tienen solución, todo sale adelante, todo es un fluir y aprender de las cosas buenas y de las cosas malas, que generalmente las malas son las que nos enseñan más, y seguir, siempre seguir con una sonrisa y dándole con fe en Dios o en lo que tengas fe, y seguir, nunca parar”.

Sin adentrarse en cómo va el proceso legal que interpuso el fotógrafo en su contra, la actriz prefirió hablar de su debut como empresaria y su regreso a las telenovelas dentro de “La desalmada”, la cual llegará la pantalla chica en los próximos meses.