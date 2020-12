Livia Brito amenaza con irse a la playa tras perder oportunidad en cine

CIUDAD DE MÉXICO.- Si a alguien no le fue bien en el 2020 es Livia Brito, quién después de tener un encontronazo con un paparazzi en las playas de Cancún ahora comparte que perdió la oportunidad de participar en una película para la que iba a hacer una prueba, pero el coronavirus lo impidió.

De acuerdo con la mujer que le dio vida a "La Piloto" estaba muy emocionada de poder incursionar en la pantalla grande, pero las condiciones sanitarias que vive el mundo impidieron que esto ocurriera, así que ahora está buscando despejarse y darse un descanso.

Cabe señalar que en julio captaron a Livia Brito en una playa en Cancún en compañía de un hombre que presuntamente era su pareja; al sentirse hostigados por un fotógrafo que los reconoció, ambos actuaron violentamente, lo golpearon e incluso le quitaron su herramienta de trabajo.

Brito olvidó que fue a Cancún en julio

Esta situación le valió para ganarse el odio de muchos, pues de acuerdo con la información, la actriz habría expresado palabras negativas e incluso habría lanzado un par de frases racistas en contra de los mexicanos; hecho que molestó a muchos, pues parte de su carrera la ha hecho en el país.

Además, recibió duras críticas porque durante mucho tiempo se dedicó a pedir a sus seguidores que permanecieran en casa y evitaran salir para así no contagiarse o contagiar a alguien más de Covid-19; pero ella misma no fue fiel a su palabra y decidió darse una escapada.

Ahora, a cinco meses del incidente, reveló en entrevista para el programa “HOY” que desea tomar un respiro debido a que en todo este tiempo no le ha sido posible tener un descanso de sus actividades en la pantalla; incluso cuando se sabe que fue a la playa en el verano.

“No he tenido vacaciones, no he podido disfrutar, hay que quedarse en casa”, dijo Livia Brito, lamentándose después de la penosa situación que vivió con el fotógrafo Ernesto Zepeda.