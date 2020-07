Live Aid: Bob Geldof no pudo hacer música tras estos legendarios conciertos

HERMOSILLO, Sonora.- Los conciertos Live Aid fueron una revolución en 1985, al juntar a grandes artistas para recaudar fondos destinados a combatir al hambre en África, y vivir momentos espectaculares como la legendaria presentación ofrecida por Queen.

Live Aid fue celebrado en Londres y Filadelfia el 13 de julio de 1985, y entre música de Madonna, U2, Led Zeppelin, entre otros, se recaudaron más de 100 millones de dólares.

Parte del logro de estos eventos se debe al músico irlandés Bob Geldof, quien veinte años más tarde alcanzaría algo parecido con Live 8 veinte años después, donde se recaudaron 25 mil millones destinados también para África.

Sin embargo, estos actos de filantropía le costarían lo que más amaba: hacer música.

Admitió no estar tan contento con la gloria que vino con su obra de caridad. "Lo odiaba. Se hizo imposible. Por un tiempo estuve desconcertado. No tenía mucho dinero en ese momento. Afectó completamente a mi vida privada. Probablemente terminó costándome mi matrimonio ".

Todo inició cuando Geldof y Midge Ure unieron a un grupo estelar conformado por George Michael, Bono, Phil Collins y más para el sencillo “Do they know it’s Christmas?” en 1984, cuyas ganancias fueron destinadas a combatir la hambruna en Etiopía.

Más tarde se haría lo mismo con artistas estadounidenses, mediante la canción “We are the world” en el año 1985, el mismo donde se concretaría el Live Aid.

Sus actos lo volvieron famoso, aunque no por su “excelencia musical superior, como Elvis o los Beatles”, lamenta. Geldof ayudó a mejorar el mundo, pero ya no podía hacer música.

No se me permitió volver a mi trabajo. Soy un cantante pop. Así es literalmente como hago mi dinero. Ese es mi trabajo. Me levanto por la mañana, si estoy de humor. Trataré de escribir canciones. Iré e intentaré ensayar ", dijo.

"Y no pude. Y a nadie le interesaba. A Saint Bob, como me llamaban, ya no se le permitía hacer esto porque es muy insignificante y sin sentido. Así que estaba perdido ".

Fue hasta principios de este año de Geldof logró lanzar un nuevo álbum, “Citizens of Boomtown”, con los Boomtown Rats, siendo la primera vez que publica algo desde el año 1984.