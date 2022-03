Lista de ganadores de los Premios SAG

SANTA MÓNICA, California.- Esta es la lista de ganadores de la 28a edición anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés), que se entregaron el domingo en Beverly Hills, California.

CINE

Mejor elenco: “CODA”.

Mejor actor: Will Smith, “King Richard”.

Mejor actriz: Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”.

Mejor actor de reparto: Troy Kotsur, “CODA”.

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose, “West Side Story”.

Mejor elenco de dobles: “No Time to Die”.

TELEVISIÓN

Mejor elenco de drama: “Succession”.

Mejor elenco de comedia: “Ted Lasso”.

Mejor actriz en una serie de drama: Jung Ho-Yeon, “Squid Game”.

Mejor actor en una serie de drama: Lee Jung-Jae, “Squid Game”.

Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart, “Hacks”.

Mejor actor en una serie de comedia: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”.

Mejor actor en una serie limitada o película hecha para TV: Michael Keaton, “Dopesick”.

Mejor actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Kate Winslet, “Mare of Easttown”.

Mejor elenco de dobles: “Squid Game”.